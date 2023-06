Jogador de 15 anos em morte cerebral após ser agredido durante confrontos no final de um jogo

Suspeito das agressões é um jogador adversário de 16 anos.

Um jogador de futebol de 15 anos do JFC Berlim está em morte cerebral depois de ter sido agredido na cabeça e no pescoço no final do jogo da meia-final de um torneio de sub-17 no fim de semana, em Frankfurt, na Alemanha.O jovem terá sido atingido por um adversário, de 16 anos. Após o apito final, os jogadores envolveram-se em confrontos, avança o jornal Bild.O jogador ferido desmaiou e teve que ser reanimado. Encontra-se neste momento hospitalizado.O suspeito foi detido e pendem sobre ele acusações de ofensas à integridade física graves. A polícia pediu para que quem tenha imagens das agressões, entre em contacto com as autoridades.O clube do jovem suspeito, Metz, já reagiu e demonstrou-se chocado com a tragédia.