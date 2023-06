Prestação da casa em Portugal sobe 290 euros

As prestações de crédito à habitação de contratos revistos em maio vão subir este mês, com o agravamento das taxas de juro Euribor. Num empréstimo de 150 mil euros a 30 anos, com um ‘spread’ de 1% (margem do banco) e uma taxa a 12 meses, a prestação mensal sobe 290 euros para 792,63 euros.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.