Enfermeiros exigem que o Ministério Público leve juíza do Supremo a julgamento

Sindicância à Ordem foi decidida pela antiga ministra da saúde, Marta Temido. Enfermeiros dizem que as testemunhas que indicaram não foram inquiridas.

A Ordem dos Enfermeiros (OE) exige que o Ministério Público leve a juíza do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Leonor Furtado a julgamento pelos crimes de coação agravada, dano, sequestro qualificado, furto qualificado, abuso de poder e acesso ilegítimo a dados informáticos (todos como instigadora); e difamação agravada e ofensa a pessoa coletiva (como autora).Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.