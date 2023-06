Três mortos e dez feridos em ataque aéreo em Kiev

Forças russas atingiram a capital de manhã cedo com mísseis lançados a partir do solo.

Pelo menos três pessoas morreram esta quinta-feira e dez ficaram feridas num ataque aéreo em Kiev, disseram as autoridades militares ucranianas.

Depois de 17 ataques com 'drones' (veículos aéreos não tripulados) e mísseis à capital ucraniana em maio, as forças russas atingiram a capital de manhã cedo com mísseis lançados a partir do solo.

"Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas no bairro de Desnyansky", escreveu a administração militar de Kiev, na plataforma Telegram.