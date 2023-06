Cadáver encontrado dentro de carro numa vala com água em Salvaterra de Magos

No local está a GNR a recolher provas para perceber o que ali aconteceu. Estão também psicólogos do INEM.

O cadáver de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira, dia 1 de junho, dentro de uma viatura parcialmente submersa, na Vala Real, na região agrícola de Paúl de Magos, em Salvaterra de Magos.

"Quando os Bombeiros Mergulhadores de Salvaterra de Magos chegaram ao local encontraram a viatura parcialmente submersa com um cadáver no seu interior. O alerta aconteceu por volta das 07h45. O local é uma zona de arrozais", avançou fonte da Proteção Civil ao Correio da Manhã.

No local está a GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal, a recolher provas para perceber o que ali aconteceu. Estão também psicólogos do INEM.