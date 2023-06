PJ apreende veleiro com uma tonelada de cocaína em alto mar

Embarcação foi rebocada até à base Naval do Alfeite. Único tripulante a bordo foi preso.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), apreendeu esta semana em alto mar um veleiro com cerca de uma tonelada de cocaína a bordo.

A embarcação saiu do Suriname, um Estado no Norte da América do Sul, e teria como destino Portugal.

Fonte da PJ disse ao CM que a informação chegou a Portugal através do Centro de Análises e Operações Marítimas, e foi delegado na UNCTE a tarefa de coordenar a operação de abordagem à embarcação.

Esta ação foi feita com o apoio de meios humanos e matérias da Marinha portuguesa.

O único tripulante a bordo foi preso.

A embarcação foi rebocada até à base Naval do Alfeite.

Esta quinta-feira, pelas 16h00, haverá uma conferência de imprensa nesta unidade da Marinha de Almada, com o diretor da UNCTE, Artur Vaz, e responsáveis da Marinha, para mais informações sobre a operação.