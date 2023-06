Morreu empresário Manuel Fino

Empresário morreu esta quinta-feira aos 98 anos de idade no Hospital CUF, em Cascais.

Manuel Fino, histórico empresário que foi acionista do BCP, Soares da Costa e Cimpor, morreu esta quinta-feira de manhã aos 98 anos, avança o Jornal Económico O empresário faleceu no Hospital CUF em Cascais.Manuel Fino foi um dos intervenientes na guerra de poder pelo controlo do BCP, sendo um dos aliados de Paulo Teixeira Pinto, e o crédito contraído junto da Caixa Geral de Depósitos para reforçar em 2007 a sua participação no banco privado viria a conduzir o grupo de Manuel Fino à falência.