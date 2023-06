Quatro irmãos morrem em incêndio após serem deixados sozinhos em casa pelo pai nos EUA

Crianças tinham 1, 3, 4 e 5 anos.

Quatro irmãos de 1,3, 4 e 5 anos morreram esta quarta-feira após um incêndio ter deflagrado na casa em que viviam no Memphis, Tennessee, nos EUA. As crianças foram deixadas sozinhas na habitação pelo pai, que se ausentou de casa por alguns instantes.

De acordo com o Daily Mail, o alerta foi dado por uma mulher que ao passar na rua viu fumo a sair do prédio. Esta testemunha contactou a mãe das crianças pelo Facebook e informou-a do que estava a acontecer.

Cerca de 50 bombeiros estiveram no local a combater as chamas. No entanto, nada puderam fazer para salvar a vida dos quatro irmãos. O pai das crianças foi detido e o acidente está a ser investigado.

"Estou tão magoada e triste por todos terem partido", disse a bisavó das crianças.