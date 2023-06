Homem morre após colisão com camião na A28 em Esposende

Acidente aconteceu ao meio-dia, no sentido Viana do Castelo, Porto, próximo da saída para Antas.

Um homem de 52 anos morreu esta quinta-feira ao início da tarde, na sequência de uma colisão com um camião, na A28, em Esposende. O camião estava parado na autoestrada devido a uma avaria quando o carro onde seguia a vitíma se enfaixou na traseira do veículo pesado, tendo parado lateralmente. A vítima mortal é António Jorge Dantas, docente na Escola Superior de Desporto do instituto politécnico de Viana do Castelo.O acidente aconteceu ao meio-dia, no sentido Viana do Castelo, Porto, próximo da saída para Antas.O condutor, que era o único ocupante do carro, ficou encarcerado na viatura, tendo recebido os primeiros socorros ainda dentro do carro. Os Bombeiros de Fão e os Bombeiros de Exposende ainda foram ao local, na tentativa de desencarcerar o homem que acabou por morrer dentro do veículo.A Polícia de Segurança Pública também se desclocou ao local para recolher material para investigação. O corpo aguarda autorização para transporte para a morgue do Hospital de Barcelos.A circulação na autoestrada ficou condicionada a uma das faixas de rodagem.