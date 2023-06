Mulher e dois casais suspeitos de roubar um carro de luxo em Aveiro

Crime aconteceu na sequência de um negócio combinado a partir de uma plataforma online.

Dois casais e uma mulher vão ser presentes, esta tarde de quinta-feira, ao tribunal de instrução criminal de Aveiro, pela suspeita do crime de roubo de um carro de luxo na sequência de um negócio combinado a partir de uma plataforma online.Os fatos ocorreram em 2019.Uma das viaturas envolvidas na transação, que seria assente em troca de carros, teria reserva de propriedade.As detenções foram concretizadas, esta quarta-feira, pela Polícia Judiciária de Aveiro.No final do primeiro interrogatório judicial, o juiz de instrução criminal irá decretar as medidas de coação.