Mulher proveniente do Brasil detida no aeroporto de Lisboa com mais de 3 quilos de cocaína

Produto estupefaciente encontrava-se dissimulado no interior de fundo falso.

Uma mulher proveniente de São Paulo, Brasil, foi detida no aeroporto Humberto Delgado, Lisboa, na posse de mais de três quilos de cocaína, tendo sido detida e o caso entregue à Polícia Judiciária, adiantou a Autoridade Tributária e Aduaneira.

De acordo com o comunicado esta quinta-feira divulgado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), a passageira foi detida com 3,362 quilos de droga dissimulada na sua bagagem, numa operação em colaboração com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

"O produto estupefaciente encontrava-se dissimulado no interior de fundo falso, da mala tendo sido possível detetar a presença da substância ilícita através de revisão da bagagem da viajante "correio" de droga sendo este um 'modus operandi' usado habitualmente pelos traficantes na via aérea", lê-se no comunicado.

A AT adianta ainda que a passageira "foi detida e o produto estupefaciente apreendido pela AT foi entregue à Polícia Judiciária, na sua qualidade de órgão de polícia competente para a investigação criminal do tráfico de estupefacientes".