SIS atuou antes de Galamba ter falado com António Costa

O primeiro-ministro divulgou esta quinta-feira as respostas que deu ao PSD e à IL sobre a intervenção do SIS na recuperação do computador do ex-assessor, Frederico Pinheiro. Na resposta ao PSD, divulgada no Portal do Governo, Costa confirma o telefonema de Galamba de 26 para 27 de abril, mas acrescenta que, “quando falei com o Ministro das Infraestruturas já o Serviço de Informações de Segurança (SIS) tinha contactado o Dr. Frederico Pinheiro e com ele combinado a devolução voluntária e livre do computador”. Isto significa que antes de Galamba ter relatado o sucedido a Costa, já as “secretas” estavam no terreno para recuperar o computador de Frederico Pinheiro.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.