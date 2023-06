700 mil pessoas sofrem com depressão. Doença mata centenas por ano

700 mil pessoas vivem com sintomas de depressão, como incapacidade para obter felicidade nas atividades diárias, além da permanente tristeza profunda, associada ao sentimento de vazio, divulgou a Ordem dos Médicos. Muitas delas apresentam mesmo um quadro de doença mental profundo. Portugal lidera - segundo dados da União Europeia - nos casos diagnosticados: em cada cem pessoas há oito com ansiedade e cinco com depressão. Existindo, por vezes, a associação da ansiedade com a depressão. Estas são doenças transversais na sociedade e que podem conduzir à morte. “A maior parte das pessoas que morreu por suicídio sofria de problemas de saúde psicológica, nomeadamente depressão e consumo problemático de álcool”, alerta a Ordem dos Psicólogos. Em 2021, suicidaram-se 934 pessoas, sendo que a maioria são homens (741).Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.