Greve na justiça adia para novembro audiência de processo da SIC contra Cristina Ferreira

O início do julgamento do processo interposto pela SIC contra Cristina Ferreira foi adiado devido à greve dos funcionários judiciais. Inicialmente previsto para começar no dia 21 deste mês, o frente a frente entre a apresentadora e a estação de Paço de Arcos será agora remarcado para novembro, apurou o. A juíza do tribunal de Sintra - obrigada a reprogramar a agenda para os próximos meses - pediu esta semana às partes envolvidas para sugerirem datas alternativas no penúltimo mês do ano, sabe oSaiba mais no Correio da Manhã