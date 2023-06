Quatro menores são alvo de abuso sexual por dia

Quase quatro crianças foram vítimas de alguma forma de abuso sexual, em média, a cada dia do ano passado. Os dados revelados esta quinta-feira pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) mostram uma realidade preocupante, porque a maior parte dos 1356 crimes foi cometida dentro de casa por familiares diretos. Muitos destes casos ocorrem em paralelo com situações de violência doméstica e em quase um terço os criminosos são os próprios pais.Saiba mais no Correio da Manhã