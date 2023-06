Cabeleireiro fazia-se passar por mulher para roubar em encontros sexuais

Arguido é acusado de se identificar nos anúncios como ‘Daniela’ ou ‘Jéssica’, prometendo sexo em troca de dinheiro.

Um cabeleireiro, de 28 anos, acusado de se fazer passar por mulher para roubar outros homens em alegados encontros sexuais, ficou esta quinta-feira em silêncio no Tribunal de Coimbra. Já as vítimas contaram os momentos de pânico que viveram depois de combinarem encontros com “uma menina”: “Quando lá cheguei fui atacado com uma faca grande pelas costas”.