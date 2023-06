Grupo rouba Jaguar com recurso a carjacking, agride violentamente passageiros e vende o carro

Detidos estão proibidos de se deslocarem e frequentarem os concelhos de Anadia e Águeda e de contacto com as vítimas.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens e três mulheres, com idades entre os 20 e os 44 anos, por roubarem um carro com recurso a carjacking e por posse de arma proibida. Os factos ocorreram em outubro de 2021 em Anadia, em Aveiro.De acordo com um comunicado da PJ, as vítimas deslocavam-se num carro topo de gama, um Jaguar, que tinham comprado recentemente através de uma permuta. As seis pessoas abordaram as vítimas na via pública, retiraram-nas do carro, agrediram-nas violentamente, roubaram o carro e, mais tarde, venderam-no.Os detidos foram presentes às autoridades judiciais de Aveiro e sujeitos a primeiro interrogatório judicial. Foram-lhes aplicadas as medidas de coação de proibição de se deslocarem e frequentarem os concelhos de Anadia e Águeda e proibição de contacto com as vítimas. Três dos detidos já têm antecedentes criminais por roubo e burla.