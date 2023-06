Ex-fuzileiro Cláudio Coimbra condenado a 20 anos de prisão e Vadym a 17 anos pela morte de Fábio Guerra

Agente da PSP, de 26 anos, morreu em 21 de março de 2022, no Hospital de São José, em Lisboa, devido a "graves lesões cerebrais".

Os dois ex-fuzileiros acusados de matar o polícia Fábio Guerra, assassinado à pancada em Lisboa, foram condenados a 17 e 20 anos de cadeia.Cláudio Coimbra foi condenado a 20 anos e Vadym Hrynko a 17.Recorde-se que o agente da PSP Fábio Guerra, de 26 anos, morreu em 21 de março de 2022, no Hospital de São José, em Lisboa, devido a "graves lesões cerebrais" sofridas na sequência das agressões de que foi alvo no exterior da discoteca Mome, em Alcântara, quando se encontrava fora de serviço.A família do agente da PSP reclama uma indemnização de cerca de meio milhão.O CM acompanhou a leitura da sentença ao minuto. Leia aqui