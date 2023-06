CP anuncia nova greve com a duração de um mês

reveem-se perturbações na circulação ferroviária, em todos os serviços, com possível impacto nos dias anterior e seguinte ao período da greve, a 4 de junho e a 6 de julho", avança a empresa em comunicado.

As paralisações vão afetar os serviços de Alfa Pendular e Intercidades, Regional, InterRegional e Internacional, Comboios Urbanos de Lisboa, Comboios Urbanos do Porto e Comboios Urbanos de Coimbra.A CP refere que será permitido o reembolso total aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para as viagens dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional.