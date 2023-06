Administrador de insolvência e empresários detidos no Porto por corrupção e fraude fiscal saem em liberdade com cauções

Caso os arguidos não cumpram estas medidas de coação decretadas, arriscam medidas mais gravosas, nomeadamente a prisão preventiva.

O administrador de insolvência detido pela PJ do Porto num inquérito de corrupção, branqueamento de capitais, fraude fiscal e participação económica em negócio saiu em liberdade com caução de 50 mil euros. Dois outros empresários detidos também saíram com cauções de 20 mil euros.Além da caução, o administrador de insolvência fica suspenso de funções, sujeito a apresentações bissemanais as autoridades e está proibido de contactar outros arguidos. A mulher, também detida, fica apenas proibida de contactos, à exceção do marido.Já os outros dois empresários, que também têm aquela medida de coação e saíram sob caução, ficam também obrigados a apresentações bissemanais.Caso não cumpram estas medidas de coação decretadas, arriscam medidas mais gravosas, nomeadamente a prisão preventiva.Os quatro detidos foram ouvidos em primeiro interrogatório esta tarde no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.