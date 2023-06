Tribunal sem dúvidas: Ex-fuzileiros assassinaram Fábio Guerra

Vadym apanha 17 anos e Cláudio Coimbra vai cumprir 20 anos de prisão. Tribunal realça que arguidos sabiam que podiam matar polícia e conformaram-se com resultado.

Helena Susano, juíza-presidente, foi contundente. A versão dos homicidas foi absurda e a tentativa de contrariarem as imagens mostradas no tribunal foi infantil. "Dizem que pensavam que estavam a ser atacados e defenderam-se. Mas defenderam-se de quem? Defenderam-se, quando a cada soco que dão a pessoa fica inanimada? Defenderam-se de quem está inanimado no chão?", perguntou a juíza, realçando que as imagens de videovigilância retiraram, aos arguidos, toda a credibilidade. "A partir do momento em que o Cláudio Pereira - o jovem agredido ainda no interior da discoteca Mome - caiu no chão, é absurdo alegar legítima defesa", continua a magistrada, que diz ainda que não cabe aos tribunais colher ideias sem sentido. "Deveriam ter mais cautela em trazer versões completamente contrárias às imagens."