Alimentos estão 5,6% mais caros do que há um ano

O preço a pagar por um cabaz de 63 bens alimentares essenciais registou esta semana o valor mais baixo desde o início do ano, ao atingir os 217,60 euros, de acordo com informação avançada pela Deco Proteste. Trata-se de uma redução de 2,32% face ao final do mês passado, mas não impede que fatura paga pelo consumidor, mesmo com alguns dos bens considerados sujeitos ao 'IVA zero' , continue elevada: é 5,65% mais cara face a maio de 2022, quando o seu valor chegou a 205,98 euros.