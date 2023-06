Investigação a ministros no caso "Tutti Frutti" parada por falta de meios na justiça

A procuradora-geral da República (PGR), Lucília Gago, assumiu esta sexta-feira que a investigação a Fernando Medina, ministro das Finanças, e Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente, no caso ‘Tutti Frutti’, está parada e que já pediu a sua aceleração. Quebrou o silêncio dez dias depois de terem sido divulgadas escutas e emails na comunicação social.Saiba mais no site do Correio da Manhã