Abusos sexuais levam a perda de confiança na Igreja Católica

Uma maioria de 72% dos portugueses diz que relatório sobre abusos sexuais provocou uma diminuição da confiança na instituição.

O relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa fez descer a confiança dos portugueses nesta instituição religiosa. Uma sondagem da Intercampus para orevelou que 72% dos inquiridos - que representam a população portuguesa com mais de 18 anos residente em Portugal continental - consideram que o relatório provocou uma diminuição da sua confiança na Igreja Católica.Saiba mais no site do Correio da Manhã