Época balnear nas praias da Arrábida arranca hoje com mais restrições de acesso a automóveis

Em causa está o risco de derrocada de um bloco rochoso na serra da Arrábida.

A época balnear nas praias de Setúbal arranca este sábado com mais restrições no acesso a automóveis do que em anos anteriores, devido ao risco de derrocada de um bloco rochoso na serra da Arrábida.

Segundo a Câmara Municipal de Setúbal, o programa "Arrábida Sem Carros e em Segurança" para 2023, que decorre até 17 de setembro, não só mantém o condicionamento do trânsito automóvel às praias de Albarquel, Creiro e Portinho da Arrábida, como proíbe a circulação de veículos e peões na Rua Círio da Arrábida, entre o túnel da Figueirinha e a praia de Galapos, devido ao risco de queda de um bloco rochoso fraturado na encosta da serra.

De acordo com as regras do programa divulgado pela autarquia sadina, a circulação automóvel fica interdita a partir deste sábado, das 07h00 às 20h00, entre o Creiro e a praia de Galapos e no acesso à praia de Albarquel. No troço que conduz ao Portinho da Arrábida, a partir do cruzamento de acesso, a interdição de trânsito termina uma hora mais cedo, às 19h00.

A Câmara Municipal de Setúbal também já alertou para outras limitações decorrentes do perigo de derrocada na Rua do Círio, que inviabilizam o acesso às praias de Galapos, Galapinhos e Creiro, a partir de Setúbal, via Figueirinha.

Assim, o acesso a estas praias - Galapos, Galapinhos e Creiro - só será possível a partir de Azeitão, devendo as pessoas deslocar-se a partir do Creiro a pé ou através da utilização de modos suaves de transporte, como trotinetas e bicicletas.

Como é habitual desde há alguns anos, nos troços em que existem restrições de trânsito, além da circulação de transportes públicos, só será permitida a passagem de veículos de duas rodas, trotinetas, viaturas portadoras de dístico de residente, táxis e similares, autoridades e viaturas de emergência.

Os residentes, comerciantes e concessionários podem pedir cartões de acesso por requerimento disponibilizado na página da Internet do município ou pelo endereço de correio eletrónico praias@mun-setubal.pt.

A Câmara de Setúbal garante que está assegurado o transporte público rodoviário para as praias da Arrábida, que é abrangido pelo passe Navegante, com partidas de Setúbal e Azeitão e que este ano também inclui uma carreira entre Setúbal e a praia do Creiro.

A carreira Setúbal/Creiro vai passar por Vila Nogueira de Azeitão, face à impossibilidade de se fazer essa ligação a partir da Figueirinha, devido ao perigo de derrocada do bloco rochoso fraturado na encosta da serra da Arrábida.