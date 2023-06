Pequenas reorganizações servem para esconder problemas de fundo no SNS

Apenas têm sido aplicadas "medidas paliativas".

O médico Bruno Maia, um dos mentores do movimento que este sábado promove uma manifestação em Lisboa em defesa do Serviço Nacional de Saúde, considera que o Governo tem apostado em "pequenas reorganizações" para esconder os "problemas de fundo".

"Acho que há falta de vontade política e acho que há uma estratégia política (...) de tentar fazer pequenas reorganizações do SNS, como a direção executiva, as ARS [Administrações Regionais de Saúde], as Unidades Locais de Saúde, para tentar camuflar o verdadeiro problema", afirmou.

Em entrevista à Lusa, o médico neurologista defendeu que os problemas de fundo continuam a corroer o acesso à saúde e que apenas têm sido aplicadas "medidas paliativas" e que os "verdadeiros problemas - falta de profissionais e subfinanciamento do SNS -- "não estão a ser resolvidos com estas estratégias".

"O problema de fundo continua a corroer todos os dias aquilo que é o acesso das pessoas ao Serviço Nacional de Saúde e a própria qualidade dos cuidados [prestados] ", afirmou.

Lamentou que os sindicatos médicos estejam há quase um ano a negociar com o Ministério da Saúde sem que a tutela tenha apresentado, até à data qualquer proposta escrita sobre as carreiras dos profissionais de saúde e as grelhas salariais.

"Passando um ano, e estando a um mês do fim dessas negociações, não percebemos muito bem o que é que está na cabeça do ministro da Saúde", afirmou Bruno Maia, manifestando-se preocupado com o tempo decorrido na negociação e a falta de entendimentos em matérias que considera essenciais.

Face aos curtos avanços nas negociações com os médicos, afirmou: "Dá mesmo a ideia de que não estão a pensar fazer nada de estruturante em relação às carreiras dos profissionais".

A manifestação nacional pelo reforço do SNS sai este sábado às 15h00 do Largo do Camões, em direção à Assembleia da República.