Dois militares israelitas mortos junto à fronteira com o Egipto

Após a morte dos soldados, houve um tiroteio no local.

As forças armadas israelitas disseram que houve uma troca de tiros perto da fronteira com o Egipto, este sábado, pouco depois de dois soldados term sido mortos num incidente numa zona de segurança, avançou a Reuters. Ainda não é claro se os incidentes estão relacionados e com quem os militares estavam a trocar tiros.A Rádio do Exército israelita já tinha comunicado que pelo menos um homem armado abriu fogo contra as forças israelitas junto à fronteira com o Egipto, onde dois israelitas foram mortos, enquanto as forças de segurança operavam para impedir contrabando."Esta manhã, ocorreu um incidente de segurança na área da Brigada Regional de Paran. Dois soldados das IDF, um homem e uma mulher, foram mortos por fogo real junto à fronteira. O incidente está a ser analisado. As IDF estão a efectuar buscas na zona", afirmaram os militares em comunicado.