Papa Francisco visita a Mongólia em agosto

O Papa Francisco vai estar na Mongólia, entre 31 de agosto a 4 de setembro. O país asiático com mais de três milhões de habitantes tem menos de 1.500 católicos, mas é estrategicamente significativo para a Igreja Católica pela sua longa fronteira com a China, segundo a Reuters.O Vaticano anunciou a viagem este sábado.O convite partiu do presidente do país e dos líderes católicos.