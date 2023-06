Marcelo pede que "venha uma decisão" até ao final do ano sobre o novo aeroporto

"Tomada a decisão, ainda é preciso anos até à sua concretização", alertou o Presidente da República.

O Presidente da República disse hoje, em Santarém, esperar que, depois de uma "longa espera" por um aeroporto "previsto há mais de 50 anos", desta vez haja uma decisão, sendo que "haverá sempre quem concorde e quem discorde".

"Mas venha uma decisão", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa depois de questionado, durante a visita que está a fazer este sábado à Feira Nacional da Agricultura, sobre se, em 2029, gostaria de aterrar no aeroporto de Santarém.

"Eu gostava de antes de 2029 aterrar no novo aeroporto e para isso gostava de ter a certeza de que até ao final deste ano havia uma ideia clara sobre o novo aeroporto", disse.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o preocupa chegar muito perto do termo do seu segundo mandato "e ainda se estar a discutir qual é a melhor forma de selecionar e pré selecionar as propostas até haver uma decisão", sabendo-se que, "tomada a decisão, ainda é preciso anos até à sua concretização".

"Depois desta longa espera de um aeroporto previsto há mais de 50 anos, qualquer que seja a decisão, venha uma decisão, haverá sempre quem concorde e quem discorde, mas venha uma decisão", afirmou.