Ataque ucraniano em Belgorod faz duas vítimas mortais

Duas pessoas foram mortas e duas ficaram feridas, este sábado, por fogo de artilharia ucraniana em Belgorod, na Rússia."Desde esta manhã, as povoações do distrito urbano de Shebekino têm estado sob fogo das Forças Armadas ucranianas", anunciou o governador da região, Vyacheslav Gladkov, citado pela Reuters, no Telegram.Na passada sexta-feira, 2.500 pessoas tiveram de ser evacuadas da cidade russa por falta de segurança.Nos últimos dias, as autoridades russas têm relatado a intensificação dos ataques a partir do norte da Ucrânia. Na passada sexta-feira, 2.500 pessoas tiveram de ser evacuadas da cidade russa por falta de segurança, devido aos bombardeamentos na região que provocou seis mortos e 16 feridos."A noite foi agitada. As defesas aéreas atuaram sobre Belgorod", acrescentou.