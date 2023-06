Bancos portugueses vão vender Certificados de Aforro

A venda da nova série de Certificados de Aforro (Série F) vai poder ser feita nas várias instituições financeiras tuteladas pelo Banco de Portugal. A informação é avançada na portaria do Ministério das Finanças que anuncia a criação do novo ‘título de poupança’ comercializado pelo Estado, que limita a taxa-base de remuneração dos subscritores a 2,5%, contra os 3,5% assegurados pelos certificados da Série E, cuja suspensão decidida pelo Governo foi conhecida na noite de sexta-feira.Saiba mais no site do Correio da Manhã