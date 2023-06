Casal desmembra massagista tailandesa em Portugal e desaparece sem deixar rasto

Waseem Haider foi declarado contumaz e Sangam Sawaiprakhon está prestes a sê-lo também. Há três anos que o Tribunal de Matosinhos os tenta localizar para a repetição do julgamento, no qual respondem pelo homicídio e profanação de cadáver da massagista tailandesa Natchaya Saranyphat, de 40 anos - e cuja cabeça foi encontrada junto a um contentor do lixo numa praia de Leça da Palmeira, Matosinhos, na manhã de 7 de março de 2019.Saiba mais no site do Correio da Manhã