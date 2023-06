Pentágono denuncia ações "cada vez mais arriscadas" da China na Ásia

Declarações surgem após dois incidentes que envolverem as forças armadas dos EUA e da China no Estreito de Taiwan e no Mar do Sul da China.

O Departamento da Defesa dos Estados Unidos denunciou este domingo as ações "cada vez mais arriscadas" do exército chinês na Ásia, após dois incidentes entre as forças dos dois países nos últimos dias.

"Continuamos preocupados com as atividades cada vez mais arriscadas e agressivas do Exército de Libertação Popular [chinês] na região, incluindo nos últimos dias", disse o porta-voz do Pentágono, o general Pat Ryder, que participa com o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, no Diálogo de Shangri-La, uma conferência de segurança a decorrer em Singapura.

As declarações surgem após dois incidentes que envolverem, nos últimos dias, as forças armadas dos EUA e da China no Estreito de Taiwan e no Mar do Sul da China.