38 pessoas detidas pela PSP de Lisboa nas últimas 24 horas

Neste período ocorreram 37 acidentes de viação dos quais resultaram 21 feridos ligeiros.

38 pessoas foram detidas nas últimas 24 horas, entre as 00H00 e as 23H59 deste sábado, pela PSP de Lisboa. Das 38, nove foram detidas por condução sob efeito de álcool, cinco por condução sem habilitação, seis por tráfico de estupefacientes, quatro por desobediência, uma por resistência e coação sobre funcionário, duas por detenção ou tráfico de armas, duas por crimes contra a propriedade, seis por outros motivos e seis por mandado de captura.



No âmbito da operação foi apreendida uma arma branca, 251.720 doses de canábis e 42.850 doses de cocaína.

