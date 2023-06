Idoso desaparecido de lar em Oliveira do Hospital encontrado com vida

Apesar de algumas escoriações estava consciente e orientado.

O idoso de 76 anos que desapareceu na sexta-feira de um lar no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, foi encontrado caído numa ravina da localidade.Apesar de algumas escoriações estava consciente e orientado. Por precaução foi encaminhado para ser observado para uma unidade de saúde em Seia, onde tem familiares.Este sábado, as buscas foram reforçadas com duas dezenas de operacionais com binómios da GNR, Bombeiros e Proteção Civil Municipal de Oliveira do Hospital, que manobrou um drone.Apesar do insucesso das buscas diurnas, durante a noite, a GNR utilizou um drone com recurso a sensores térmicos. "Foi este dispositivo operado pela Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, que identificou idoso. Por volta das 23h00 horas, pouco tempo depois de ter iniciado o voo", avançou o capitão Sandro Soares do Comando da GNR de Coimbra."A vítima estava a cinquenta metros da estrada, caído numa zona com um grande declive, coberto e preso na vegetação densa, que teve de ser cortada para chegar ao idoso e o retirar do local", acrescentou o oficial."Tinha pequenas escoriações, estava assustado mas consciente e orientado, foi observado e conduzido a uma unidade de saúde em Seia, por precaução", referiu o este responsável da GNR.O idoso saiu da unidade residencial, depois do lanche na sexta-feira, como era habitual fazer, mas não regressou para o jantar. Motivo que levou os colaboradores do lar a irem à sua procura pelas ruas da cidade. Foram ao parque, jardim e cafés onde o idoso ia diariamente.Sem rasto do homem, foi dado o alerta à GNR, que na noite de sexta-feira iniciou buscas com o apoio dos bombeiros, que foram reforçadas durante o dia de sábado, com o acompanhamento do Serviço municipal de proteção Civil Municipal com recurso a um drone.Estiveram envolvidos nas buscas mais de duas dezenas de elementos, divididos pelas ruas da cidade e nos campos e zonas florestais envolventes.