Avaria leva passageiros a fugir pela linha do comboio em Setúbal

Uma avaria que obrigou à paragem da circulação de comboios entre Palmela e Setúbal levou dezenas de passageiros da Fertagus a abandonar uma composição e a fazer o resto do caminho a pé. O caso ocorreu ao final da tarde de sábado, com muitos passageiros a queixarem-se de falta de informação.Segundo oapurou, várias pessoas chegaram a estar uma hora à espera e nem as tentativas de contacto para o apoio ao cliente surtiram efeito. Em desespero forçaram a abertura das portas e abandonaram o comboio.A empresa divulgou nas redes sociais a avaria."19h15 - Informamos que por motivo de avaria na sinalização/ mesa de comando no troço entre as estações de Pinhal Novo e de Setúbal, da responsabilidade do gestor da infraestrutura, o comboio que deveria chegar a Setúbal às 18:41 encontra-se à entrada da estação a aguardar indicações. Atualizaremos esta informação logo que possível. Agradecemos a sua compreensão", foi uma das mensagens, que foram sendo atualizadas até que pelas 22h00 a circulação foi dada como "normalizada".