EUA acusam navio de guerra chinês de 'imprudência' no estreito de Taiwan

China também censurou os EUA e o Canadá por "provocarem deliberadamente riscos" na região.

Um navio de guerra chinês passou de forma "imprudente" perto de um 'destroyer' americano, navio contratorpedeiro, no estreito de Taiwan, afirmaram os militares americanos, citados pela Reuters.As marinhas dos Estados Unidos e do Canadá estavam a realizar um exercício militar conjunto no estreito, que separa a ilha de Taiwan da China, quando o navio chinês passou à frente do contratorpedeiro de mísseis guiados norte-americano Chung-Hoon, obrigando-o a abrandar para evitar uma colisão, informou, no sábado, o Comando Indo-Pacífico dos EUA, em comunicado.A China censurou os EUA e o Canadá por "provocarem deliberadamente riscos" na região.