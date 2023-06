Sete detidos por especulação na venda de bilhetes para a final da Taça de Portugal

ASAE deteve outro homem por contrafação de produtos com a marca FCP no valor de 3.150 euros.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve, este domingo, sete pessoas por especulação e venda de bilhetes para a final da Taça de Portugal, no Jamor, entre FC Porto e Sporting de Braga. Dois dos detidos são menores.Os 27 bilhetes apreendidos tinham valores de 20, 25 e 35 euros, e estavam a ser vendidos com preços que oscilavam entre os 40 e os 120 euros.Os sete detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência e notificados para comparecerem em tribunal. Foi elaborada uma participação ao Tribunal de Família, relativamente aos dois menores detidos. Um deles foi entregue a um familiar, já que os pais estão fora do país.Na operação da ASAE foi também detido um indivíduo por contrafação de artigos com a marca FC Porto, no valor de 3.150 euros. Foram apreendidos 383 artigos de vestuário.