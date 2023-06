Sete adeptos detidos e 12 identificados na final da Taça de Portugal

Quatro detenções por resistência e coação, sendo que um estava também na posse de uma arma proibida, e os outros três por posse de estupefacientes.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve este domingo sete adeptos e identificou outros 12 no âmbito do plano de segurança da final da Taça de Portugal de futebol, disputada no Estádio Nacional, em Oeiras, que o FC Porto venceu.

Dos sete detidos, quatro deveram-se a resistência e coação, sendo que um estava também na posse de uma arma proibida, e os outros três por posse de estupefacientes, revelou fonte oficial daquela força policial à agência Lusa.

A PSP identificou também 12 adeptos por posse e deflagração de pirotecnia.