Pinto da Costa diz que futuro de Sérgio Conceição é no FC Porto

Técnico tem mais um ano de contrato para cumprir pelos dragões.

O presidente do FC Porto, Jorge Pinto da Costa, referiu este domingo que o treinador Sérgio Conceição faz parte do futuro do clube.Após o triunfo frente ao Sporting de Braga por 2-0, Pinto da Costa foi confrontado com a dúvida que paira sobre a continuidade de Sérgio Conceição no FC Porto. "Ele [o Sérgio Conceição] sabe qual é o futuro, em que estou eu, enquanto presidente, e ele, enquanto treinador", salientou.Para justificar a certeza, o Presidente dos dragões explicou que o treinador tem contrato para mais um ano com o clube. "Que sentido faz pedir a uma pessoa que tem um contrato para cumprir que o cumpra? O Sérgio Conceição é uma pessoa de bem, que cumpre sempre com os seus compromissos, por isso para mim a ideia de que ele possa não o fazer nem entra em questão".Quando questionado sobre a conquista da 19.º Taça de Portugal, segunda consecutiva, o dirigente do FC Porto disse que estava feliz, uma vez que os jogadores tinham dominado o jogo."Mesmo com dez jogadores não se sentiu que estávamos em desvantagem e continuámos a dominar o jogo", justificou.Pinto da Costa falou ainda sobre a permanência de alguns jogadores na equipa e sobre a saída de Uribe. O jogador colombiano vai abandonar os dragões após quatro anos na equipa."[Uribe] termina o contrato e vai para a Arábia Saudita com um contrato maravilhoso. Já sabíamos que não o poderíamos manter, são números que o futebol português não comporta. Tenho muita pena, porque ele é um grande atleta e grande jogador", disse.O FC Porto fechou este domingo a época com três títulos: a Supertaça, a Taça da Liga e a Taça de Portugal. Pinto da Costa destacou que sentia orgulho, apesar de ter a consciência que a época não foi brilhante."Foi uma boa época, sem ser brilhante. Queremos sempre vencer tudo e por isso é que digo que não foi um ano excecional. Ganhámos três dos quatro títulos, não podemos dizer que correu mal. Há quem não vença nada e considere que fez uma época boa", concluiu.