Meghan Markle pede para ir a festas

Duquesa de Sussex envia mensagens a pedir que a convidem para eventos, de forma a aproximar-se de pessoas famosas.

Meghan Markle tem sido vista sozinha em várias festas em Los Angeles. "Amigos meus que vivem próximo dela estão sempre a encontrá-la. Mas geralmente o Harry fica em casa", escreveu no Twitter a jornalista britânica Petronella Wyatt, gerando uma troca de comentários.Saiba mais no site do Correio da Manhã