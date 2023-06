PJ apanha foragido que esfaqueou rival no coração em Almada

Um jovem de 21 anos, que deu uma facada no coração de um rival, em Almada, em fevereiro do ano passado, e que desapareceu após o tribunal o deixar em liberdade, foi novamente detido pela Polícia Judiciária (PJ) e colocado, desta vez, em prisão preventiva. Está fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada. Em causa o pagamento de uma dívida relacionada com droga.Saiba mais no site do Correio da Manhã