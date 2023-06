Portuguesa morre atropelada pelo patrão numa plantação de morangos em França

Mulher tinha 35 anos e era mãe de três filhos.

Cátia Frade, de 35 anos, morreu na passada sexta-feira, 2 de junho, vítima de atropelamento numa plantação de morangos na região da Dordonha, em França. Segundo o France Bleu, a trabalhadora estava atrás do camião a fazer uma chamada telefónica, quando o patrão fez marcha-atrás sem olhar, atropelando e matando a mulher.A acidente aconteceu por volta das 9h00 e os bombeiros foram acionados imediatamente. O óbito foi declarado no local.A vítima era mãe de três filhos e o marido estava em Portugal na altura do acidente.A polícia apreendeu o camião e o Ministério Público de Bergerac abriu investigação para apurar se existia alguma irregularidade relativa às regras de segurança no trabalho.