Discurso falso de Putin transmitido em estações de rádio russas junto à fronteira após ataque informático

Anúncio apelava a que populações de Rostov, Belgorod e Voronezh deixassem as cidades junto à Ucrânia e rumassem em direção ao interior da Rússia.

O Kremlin desmentiu um suposto discurso do presidente russo, Vladimir Putin, transmitido esta segunda-feira nas estações de rádio russas de Rostov, Belgorod e Voronezh, regiões que fazem fronteira com a Ucrânia. Segundo agências de notícias russas, citadas pela Reuters, o discurso é falso e resulta de pirataria informática."Todas estas mensagens são completamente falsas", afirmou o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov.Segundo a Reuters, os meios de comunicação social russos independentes referiram que o discurso do presidente informou os moradores daquelas regiões que as forças ucranianas tinham atravessado a fronteira com a Rússia e que, uma vez que tinha sido declarada a lei marcial nas regiões fronteiriças, a população deveria deixar a região e rumar em direção ao interior russo.Numa publicação no Telegram, o governo de Vorozezh confirmou que as estações de rádio locais tinham sido alvo de um ataque informático, mas que já estavam sob o controlo das autoridades locais.Kiev nega ter enviado tropas para solo russo.