Ex-vice-presidente dos EUA Mike Pence oficializa candidatura à Casa Branca

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence declarou, esta segunda-feira, que se vai candidatar à corrida republicana para a Casa Branca em 2024, avança a Reuters.A corrida de Pence coloca-o contra Donald Trump, candidato que já apoiou no passado.Mike Pence junta-se a um grupo crescente de candidatos republicanos à Casa Branca, que inclui Trump, o senador norte-americano Tim Scott e a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley. O governador do Dakota do Norte, Doug Burgum, também está a planear entrar na corrida, assim como o antigo governador de Nova Jersey, Chris Christie.