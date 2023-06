Ameaça de bomba obriga a evacuar edifício da Câmara Municipal da Maia

Serviços municipais foram encerrados e todas as pessoas, quer funcionários quer munícipes, foram retiradas.

Uma ameaça de bomba obrigou à evacuação do edifício da Câmara Municipal da Maia bem como dos CTT, na tarde desta segunda-feira.Segundo a autarquia, a evacuação foi rápida e ocorreu pelas 16h40 da tarde. Os serviços municipais foram encerrados e todas as pessoas, quer funcionários quer munícipes, foram retiradas.A PSP e a Proteção Civil Municipal estiveram no local. Ao que oapurou, as autoridades não encontraram qualquer objeto suspeito.