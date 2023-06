Ponte suspensa em construção colapsa pela segunda vez na Índia em 14 meses

Uma pessoa está desaparecida.

Uma pessoa está desaparecida depois de uma ponte suspensa, ainda em construção, na Índia, ter caído, este domingo, avança a agência de notícias ANI esta segunda-feira, citada pela Reuters. Esta é a segunda vez que a ponte colapsa em 14 meses.Oito homens encontravam-se na ponte, que estava a ser construída sobre o Rio Anges, no estado de Bihar, no leste do país, considerado o mais pobre da Índia.A ponte estava programada estar concluída em 2019, prazo que não foi cumprido devido a um colapso a 30 de abril do ano passado, provocado pelas fortes chuvas.