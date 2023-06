Motociclista com cerca de 40 anos morre em despiste no Algarve

Acidente deixou uma mulher ferida.

Um homem, com cerca de 40 anos, morreu esta segunda-feira num despiste de uma mota de alta cilindrada na estrada que liga Faro a Olhão, no Algarve. O acidente deixou ainda uma mulher, também com cerca de 40 anos, ferida.A circulação ao trânsito encontra-se cortada no sentido de Faro-Olhão.No local estiveram os bombeiros de Olhão, de São Brás de Alportel e o INEM. O óbito foi declarado no local.A GNR investiga as circusntâncias do despiste.