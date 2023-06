Fotos de tortura ao corpo de Jéssica não comovem marido de bruxa

Testemunho de Justo Mendes não convence tribunal. Não sabe, não viu e não estava, repetiu vezes sem conta.

As fotos do corpo com mais de 130 lesões são a prova da tortura que foi infligida a Jéssica Biscaia, a menina de três anos assassinada o ano passado em Setúbal. Não deixaram o tribunal indiferente, mas não comoveram Justo Montes, o arguido que esta segunda-feira decidiu falar na primeira sessão de julgamento. O marido da bruxa ‘Tita’ não sabe, não viu, não se lembra. Esteve na mesma casa onde Jéssica agonizou e foi torturada, mas de nada se apercebeu. Mais: viu a menina "cair de um banco e bater com a cara no chão" e depois ficar com uma mancha no rosto. A juíza ainda lhe lembrou o óbvio. A autópsia confirma que se trata de uma queimadura e não de um hematoma. Mas Justo insistiu que não sabe o que aconteceu e só a juíza deu mostras de perturbação ao voltar a olhar para as imagens do corpo.Leia no Correio da Manhã.