Já foi divulgada a agenda do Papa Francisco durante visita a Portugal

Líder da Igreja Católica vai chegar dia 2 de agosto a Lisboa.

rtida de avião do Aeroporto Internacional de Roma/Fiumicino para Lisboa





hegada à Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa





, na entrada principal do Palácio Nacional de Belém

, no Palácio Nacional de Belém





, na Colina do Encontro (Parque Eduardo VII)







, no Colégio de S. João de Brito





, no Campo da Graça (Parque Tejo)







, no Passeio Marítimo de Algés





Partida de avião da Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa, para Roma





hegada ao Aeroporto Internacional de Roma/Fiumicino

O programa oficial da visita do Papa Francisco a Portugal para a Jornada Mundia da Juventude 2023 foi divulgado esta terça-feira.O líder da Igreja católica vai marcar presença no País de 2 a 6 de agosto.7h50 - Pa10h00 - C10h00 - Receção oficial10h45 - Cerimónia de boas-vindas11h15 - Visita de cortesia ao Presidente da República12h15 - Encontro com as Autoridades, a Sociedade Civil e o Corpo Diplomático, no Centro Cultural de Belém16h45 - Encontro com o Primeiro-Ministro, na Nunciatura Apostólica17h30 - Vésperas com os Bispos, Sacerdotes, Diáconos, Consagrados e Consagradas, Seminaristas e Agentes Pastorais9h00Encontro com os Jovens Universitários, na Universidade Católica Portuguesa10h40 - Encontro com os Jovens de Scholas Occurrentes, na sede de Scholas Occurrentes de Cascais17h45 - Cerimónia de Acolhimento, na Colina do Encontro (Parque Eduardo VII)9h00 - Confissão de alguns Jovens da JMJ, na Praça do Império9h45 - Encontro com os Representantes de alguns Centros de Assistência Socio-Caritativa, no Centro Paroquial de Serafina12h00 - Almoço com os Jovens, na Nunciatura Apostólica18h00 - Via-Sacra com os Jovens8h00 - Partida de helicóptero da Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa, para Fátima08h50 - Chegada ao Estádio de Fátima9h30 - Recitação do Terço com os Jovens Doentes, na Capelinha das Aparições do Santuário de Nossa Senhora de Fátima11h00 - Partida de helicóptero, do Estádio de Fátima, para Lisboa11h50 - Chegada à Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa18h00 - Encontro privado com os membros da Companhia de Jesus20h45 - Vigília com os Jovens9h00 - Santa Missa para o Dia Mundial da Juventude, no Campo da Graça (Parque Tejo)16h30 - Encontro com os Voluntários da JMJ17h50 - Cerimónia de Despedida, na Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa18h15 -22h15 - C